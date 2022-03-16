شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض أبرز معالجات التهديدات السيبرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، أمس، فعاليات ملتقى «الأمن السيبراني» الذي يستمر يومين برعاية نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. عبدالله آل مرزوق، وتنظمه الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة بإشراف إدارة الأمن السيبراني بالمؤسسة.

وشهد اليوم الأول، 4 جلسات عن أهمية الأمن السيبراني ومجالاته وفرصه المستقبلية، والهجمات السيبرانية على الأفراد وسبل مواجهتها، والمخاطر والتحديات السيبرانية المهددة للدول والمنظمات والتعامل معها لإيجاد فضاء سيبراني آمن، بالإضافة إلى جلسة الأسئلة والأجوبة.

ويشهد الملتقى اليوم الأربعاء 4 جلسات تحتوي على موضوعات دور التقنيات الحديثة لاستكشاف حلول آمنة ومبتكرة لمعالجة التهديدات السيبرانية، وتعزيز الفرص الاستثمارية الوطنية لتحفيز وكذلك صناعة الأمن السيبراني، والبرامج والمبادرات الوطنية في الفضاء السيبراني.