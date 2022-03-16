شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العمل في 8 مشاريع حيوية بمكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الأمين العام لمركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، د. بسام غلمان عن 8 مشاريع حيوية بدأ العمل عليها من العام الجاري إلى 2027م، 5 منها بالمرحلة الأولى تشمل: مشاريع الطرق الدائرية، وإعادة تأهيل أنفاق مكة المكرمة وتحسين وسائل السلامة فيها، واستكمال شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول، خاصة في الأحياء المتضررة، ومشاريع تمديدات شبكة المياه والصرف الصحي، وتطوير وتحسين مداخل مكة المكرمة.

وأوضح لـ«اليوم»، أن مشاريع المرحلة الثانية تتضمن: سفلتة وإنارة وأرصفة الأحياء والمخططات الجديدة وإنشاء حدائق عامة ومتنزهات، وتأهيل وتوسعة بعض التقاطعات الرئيسية لحلحلة الاختناقات المرورية، وإنشاء البنية التحتية للمرادم ومنطقة فرز النفايات وإعادة تدويرها.

وقال إن المركز يعد التجربة الحكومية الأولى في تفعيل مبدأ الإدارة الشاملة للمدينة، ولهذا صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية وتمكينه من أداء دوره المأمول، مضيفا إن المركز يعمل على توجهين رئيسيين، الأول: العمل الداخلي لتعزيز ودعم وتمكين البرامج الإستراتيجية وقادة العمل من أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم والوصول إلى غاياتهم، والثاني: المواءمة مع شركاء المصلحة خارج الهيئة الملكية، لكي يكتمل دور مركز الإدارة الشاملة لإدارة المدينة.

وتابع: جرى الانتهاء من تأسيس مركز الإدارة الشاملة، إداريا ووظيفيا وتنفيذيا، وفي العام الجاري، بإذن الله، نسعى إلى تفعيل منظومة التشغيل، وتفعيل المخططات المرسومة.

وبيّن أن اللجنة التوجيهية الدائمة، هي لجنة استشارية تضم جميع الجهات التي لها علاقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأعضاؤها في المرتبة الخامسة عشرة، أو ما يعادلها، وتشمل مهمة المركز المتابعة والإشراف، مع العلم بأن قرارات المركز ملزمة، وقد استعرضت اللجنة التوجيهية الكثير من المشاريع، ورغم قصر عمرها إلا أنها استطاعت إيجاد حلول لمشاريع متعثرة.