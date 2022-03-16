شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أنشطة لدعم الأبحاث الصحية بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب التدريب والتطوير بمركز أبحاث العلوم الصحية، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، 7 أنشطة تدريبية في 4 مجالات مختلفة من برنامج التقويم التدريبي البحثي، خلال الشهر الجاري.

وضمت الأنشطة محاضرتين بقسم علوم المختبرات الطبية، الأولى بعنوان: «الأساس الجزيئي للوراثة لفهم التغييرات في تسلسل الحمض النووي»، والأخرى حول «التعمق في المجهر الإلكتروني».

في مجال منهجية البحث العلمي، جرى تقديم ورشتي عمل: «الكتابة العلمية من المسودة إلى النشر، لتعليم أساسيات الكتابة العلمية»، والثانية: «طريقة اختيار المجلة العلمية المناسبة وآلية التقديم»، لمراحل عمليات النشر من التقديم مرورا بالمراجعة وصولا إلى القرار التحريري النهائي. بينما جرى تقديم ورشتين في مجال علم البيانات بالأبحاث الصحية، الأولى «ورشة تطبيقية لبرنامج الاكتشاف الإحصائي»، والثانية بعنوان «التمثيل المرئي للبيانات»، لكيفية إنشاء الرسوم البيانية، وإجراء تحليل البيانات الاستكشافية باستخدام التصور، وعرض النتائج الإحصائية وتفسيرها.

وفي مجال أبحاث نمط الحياة والصحة، قدمت ورشه عمل بعنوان: «تعزيز النشاط البدني والوقاية من الأمراض المزمنة».

وأوضح مكتب التدريب أن جميع الأنشطة مصممة لتلبية تطلعات الباحثين والمهتمين بالمجالات المطروحة، وبالتعاون مع نخبة من المدربين المتخصصين والخبراء في هذه المجالات.