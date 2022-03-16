شكرا لقرائتكم خبر عن «ساب» و«كاوست» يقدمان 1.1 مليون دولار لتمويل 11 شركة ناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 23 شركة - 8 «محلية» و15 «دولية» - و58 مؤسسا ورائد أعمال

فتح باب التقديم لطلبات دفعة 2022

140 ألف دولار دعما ماليا للمشاركين في برنامج التسريع

قبول 60 شركة في برنامج التسريع المبدئي

اختتمت فعاليات المعرض السنوي لمسرعة الشركات الناشئة «تقدّم» الذي ترعاه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» والبنك السعودي البريطاني «ساب» يوم الخميس 10 مارس 2022 بمشاركة 23 شركة ناشئة «8 محلية و15 دولية» و58 مؤسسًا ورائد أعمال من دفعة «تقدّم» لعام 2021 التي تعتبر أكثر دفعات مسرعة «تقدّم» تنوعًا حتى الآن، إذ ضمت أفضل الشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وخارجها. واستعرضت ابتكارات مؤثرة في مجال التقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، والصحة، والاستدامة وغيرها.

تطوير مفاهيم

ويأتي المعرض في أعقاب برنامج مسرعة الشركات الناشئة «تقدّم» الذي يستمر ستة أشهر، برعاية ودعم من كاوست والبنك السعودي البريطاني، ويهدف - وهو في عامه السادس - لتطوير مفاهيم رواد الأعمال من الجامعات السعودية وخارجها خلال المراحل المبكرة لمشاريعهم، ودعمهم كي يتمكنوا من إنشاء شركات جديدة ذات إمكانات عالية.

ابتكارات هادفة

وكان حدث هذا العام بعنوان «الانسجام مع الغد»، وتناول موضوع الفوضى في المشهد العالمي لريادة الأعمال وقدرة المؤسسين على تحويل هذه الفوضى إلى ابتكارات هادفة وواعدة يمكنها أن تغيّر العالم.

وفي هذا السياق قال مدير مركز ريادة الأعمال في كاوست هتان أحمد: تقود المملكة العربية السعودية اليوم ابتكارات وريادة أعمال لا مثيل لها. وهو الذي أكده معرض «تقدّم» لهذا العام من خلال مستوى الإبداع والشغف والابتكارات المتميزة التي قدمتها الشركات المشاركة، هؤلاء المؤسسون هم المحرك للتغيير والتأثير في المنطقة والعالم.

وقدّم المؤسسون ورواد الأعمال خلال الحدث عروضًا تقديمية عن مشاريعهم مدتها ثلاث دقائق للمستثمرين والصحافة وقادة الأعمال الذين تواجدوا حضوريًا أو بصورة افتراضية، وعقب انتهاء العروض التقديمية لمؤسسي الشركات الناشئة، تم اختيار 10 شركات ناشئة بواسطة لجنة التحكيم الدولية الخاصة بتقدّم والتي ضمت مستثمرين من شركات استثمارية مثل سوكنا فينتشرز «Sukna Ventures» وفلك للأعمال والاستثمار، وهلا فينتشرز، وسيتم منح الشركات الناشئة الفائزة تمويلًا بقيمة 100,000 دولار.

مجموعة استثنائية

وقال نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك السعودي البريطاني «ساب» ماجد نجم: «فخورون جدًا بالتزامنا بدعم مستقبل ريادة الأعمال في المملكة والعالم عبر مسرعة الشركات الناشئة «تقّدم» التي تعتبر واحدة من المبادرات الرائدة في هذا القطاع، وأضاف إن مجموعة هذا العام كانت استثنائية حقًا ونتطلع لرؤية كيف تساهم هذه الشركات الناشئة في خلق فرص جديدة في السوق وإضافة قيمة إلى الاقتصاد السعودي».

دفعة 2022

ويتزامن هذا المعرض مع فتح باب التقديم لطلبات دفعة 2022 من مسرعة «تقدّم»، وسيتم قبول 60 شركة ناشئة للمشاركة في برنامج التسريع المبدئي، بحيث يتمكن المشاركون من تقديم عروضهم في معرض «تقدّم» في عام 2023، وسيحصل المشاركون في برنامج التسريع على دعم مالي يصل إلى 140 ألف دولار، بالإضافة للتوجيه والإرشاد من قادة الصناعة، وفرصة الانضمام لمجتمع مزدهر من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن تقديم طلب الالتحاق بالبرنامج ابتداءً من اليوم على الموقع الإلكتروني: https://taqadam.kaust.edu.sa