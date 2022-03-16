شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ في مكتبه أمس، سفير مملكة البحرين المعين حديثاً لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة. وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تمنى د. آل الشيخ للسفير «آل خليفة» مزيداً من التوفيق والإعانة في مهام عمله وبما يحقق رؤى وتطلعات القيادتين في البلدين.