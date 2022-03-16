شكرا لقرائتكم خبر عن 420 مستفيدا من «الأطراف الصناعية» بسيئون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة سيئون بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق. وقدمت خلال شهر فبراير 2022م، 1.429 خدمة وزعت على 421 مستفيدا، بلغت نسبة الذكور منهم 67 % ونسبة الإناث 33 %، بينما شكلت نسبة النازحين 31 % والمقيمين 69 % من إجمالي المستفيدين.

وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 143 مريضا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ 278 مستفيدا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية. ويعد هذا المشروع واحدا من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.