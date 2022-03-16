شكرا لقرائتكم خبر عن معدات مهنية لتمكين اليمنيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معدات مهنية للمتميزات في الدورات التدريبية ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، وذلك في احتفالية خاصة أقيمت أمس الأول بمدينة عدن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجمعية النسوية لمكافحة الفقر.

وحصلت 78 متدربة مشاركة في دورات الخياطة الحديثة وصناعة الجلديات والسكرتارية وصناعة الشباك وتجهيز نقل الأسماك، على الأدوات الخاصة لحفظ ونقل الأسماك ومكائن الخياطة وملحقاتها، إضافة لأجهزة الكمبيوتر المحمول لمتدربات السكرتارية. كما اطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة على المشغولات اليدوية التي أنتجتها المتدربات في التطبيق العملي خلال فترة التدريب المهني للمشروع. ‏