شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية عامة للتعاون مع نيبال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بيديا ديفي بهانداري، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، لها وحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

من جانب آخر، جرت مراسم توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، وقعها وزير الخارجية، ومن الجانب النيبالي وزير الشؤون الخارجية د. نارايان خادكا.