شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي: علاقتنا بالمملكة إستراتيجية ووثيقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة استراتيجية ووثيقة وطويلة الأمد، مشيرا إلى أن مصلحة الطرفين تأتي في تحديث وتطوير العلاقات والشراكة على المستوى الاستراتيجي والسياسي، كما يوجد العديد من الاهتمامات المشتركة منها محاربة الإرهاب والتحول الأخضر في أوروبا ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى العلاقات التجارية والاستثمارية.

التجارة والاستثمار

وتطرق السفير سيمونيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوروبي بالرياض، بحضور نائب رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي ياب أورا، ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية لدى المندوبية باتريك إيلينغ، إلى استراتيجية الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنطقة الخليج التي ستطلق في شهر مايو القادم، ومن أهم ركائز هذه الاستراتيجية التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مزود للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وثاني أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية.

خطط ومحاور

وقال: «إن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية في عام 2020 وصلت إلى 40 مليار يورو، كما وصلت الاستثمارات إلى 20 مليار يورو»، مؤكداً أن ذلك ينم عن اهتمام جيد وفوائد كبيرة للشركات من كلا الجانبين للاستفادة من تلك المشروعات، وأن هناك خططا ومحاور رئيسة مثل السياحة والثقافة والطاقة.

التغير المناخي

وبين أن من أهم ركائز الاستراتيجية الطاقة ومحاربة التغير المناخي، وقال: «نحن نعمل مع المملكة العربية السعودية على التقليل من حدة وآثار التغير المناخي ونثمن التزامها خلال مؤتمر (cop 26) 2020 وإطلاقها مبادرات من ضمنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، وأود أن نستفيد من كل هذه المبادرات التي تطلقها المملكة وخطتها كي تصبح أكبر مصنع للطاقة النظيفة».

تحولات اجتماعية

ولفت إلى محور مهم من ركائز الاستراتيجية وهو العمل سويا من أجل زيادة الدعم، فيما يتعلق بالمساعدات وأعمال الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة لديهما نفس الأفكار والجهات فيما يخص ذلك. وتحدث عن التواصل المباشر بين الشعوب، وعبر عن انبهاره بالتحولات الاجتماعية والمجتمعية التي تحدث في المملكة ومنها تمكين بالمرأة وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وقال: نعتقد أن المملكة قد حققت أهدافا تتخطى رؤية 2030 في هذا المجال، وهنا نود أن نبحث عن سبل المساعدة في تحقيق كل هذه الأهداف بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم العالي، حيث لدينا منح دراسية في برنامج الاتحاد الأوربي Erasmus Plus.

استتباب الأمن

وتطرق في الختام لمحور الأمن، وقال: «نحن مع المملكة العربية السعودية نتشارك نفس القيم ونفس الاهتمام باستتباب الأمن في المنطقة والعالم». وأعلن السفير سيمونيه عن فعاليات شهر أوروبا التي ستنطلق في التاسع من مايو 2022م، والتي تضم فعاليات متنوعة، إضافة إلى المشاركة في معرض التعليم العالي.