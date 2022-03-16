شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ212 نازحا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض، التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 212 مستفيدا خلال المدة من 2 حتى 8 مارس 2022م.

واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 20 مريضا، وعيادة الطوارئ 48 مستفيدا، وعيادة الباطنية 21 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 104 مستفيدين، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 4 أفراد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين. وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضا.