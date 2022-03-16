“الشؤون الإسلامية” تصدر توجيها للخطباء بتوعية المجتمع بأضرار التسول الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية أصحاب الفضيلة الخطباء وأئمة المساجد، بتوعية المجتمع بأضرار التسوّل الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية، وبيان محاذيرها الشرعية». وأضاف: «التأكيد على دور منسوبي المساجد في منع المتسوّلين من ممارسة التسوّل في الجوامع، والمساجد، والساحات الخارجية المحيطة بهما».

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