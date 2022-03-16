محمد بن مسعود - الدمام - رسمياً .. الحوثيون يعلنون موقفهم من مفاوضات الرياض المزمع انعقادها نهاية الشهر الجاري

كشف محمد علي الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين عن موقف جماعته من دعوة المجلس الخليجي إلى الحوار في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر رصدها “اليمن السعيد”: ” إن ما يثار في الإعلام عن دعوة المجلس الخليجي للحوار هي في الواقع دعوة الرياض”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأضاف الحوثي بالقول: “الرياض طرفا في الحرب وليست وسيطا”.