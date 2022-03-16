اخبار الرياضه السعوديه جماهير العميد.. «فل» أمام الحزم

وتوقف بيع التذاكر للدرجة الموحدة للأفراد والعائلات بعد نفادها من الموقع المخصص لبيع التذاكر قبل مواجهة الحزم بـ(72) ساعة.
وعانت جماهير العميد من تعطل الموقع المخصص للبيع في ساعات متقطعة، وذلك بسبب الإقبال الكبير من الجماهير الراغبة في حجز تذاكرها بهدف حضور المباراة والتي تعد من المباريات المهمة في مسيرة الفريق الاتحادي نحو تحقيق اللقب التاسع في تاريخه.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن العطل المتقطع في الموقع يأتي بسبب أن العدد المطلوب من قبل الجماهير أكثر من العدد المعروض والبالغ 60 ألف تذكرة.
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