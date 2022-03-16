اخبار الرياضه السعوديه «أبوظبي» و«العروس» تحتضنان معسكر الصقور

وكان المدرب رينارد ضم 26 لاعبا لمعسكر أبوظبي القادم، وهم: محمد العويس، وفواز القرني، ومحمد اليامي، وأمين البخاري، وعبدالله مادو، وأحمد شراحيلي، وحسان التمبكتي، وعبدالإله العمري، وزياد الصحفي، وياسر الشهراني، ومتعب الحربي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وسلمان الفرج، وسامي النجعي، ومحمد كنو، وعلي الحسن، وسالم الدوسري، وعبدالرحمن غريب، وخالد الغنام، وعبدالرحمن العبود، وعبدالعزيز البيشي، وفهد المولد، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وصالح الشهري.
وكانت «عكاظ» أشارت في وقت سابق لعودة الثنائي عبدالعزيز البيشي وسلمان الفرج لقائمة الأخضر، والتي شهدت أيضا عودة المدافع حسان التمبكتي بعد جاهزيته الكاملة.
هذا وسيعود الأخضر لمحافظة جدة، عقب فراغه من مباراة الصين في الشارقة الإماراتية، من أجل استكمال تحضيراته الفنية لمباراة أستراليا يوم (الثلاثاء) 29 من الشهر ذاته على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويسعى الأخضر للوصول لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه تحت قيادة المدرب الفرنسي رينارد، الذي يسير بالصقور الخضر نحو تحقيق التأهل للمونديال.
ويحتل منتخبنا الوطني المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، واليابان في المركز الثاني بـ18 نقطة، وأستراليا في المركز الثالث بـ17 نقطة.
مستجدات المنتخب السعودي:
عودة التمبكتي والبيشي والفرج
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