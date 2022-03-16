اخبار الرياضه السعوديه الهلال يبحث عن «النصر» للتتويج بـ«دوري السلة».. وأبها والنهضة لـ«الأولى»

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الهلال تصدره الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة ما قبل الأخيرة، والتي اختتمت (الإثنين) الماضي، بانتصار الهلال على نظيره الاتحاد ٩٩-٨٢ في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، واحتفظ بصدارة الترتيب برصيد ٤١ نقطة، وفوزه في اللقاء القادم مع النصر (السبت) القادم، يتوجه ببطولة الدوري، بينما خسارته تؤجل حسم البطولة إلى لقاء فاصل يوم (الأحد) لتحديد بطل المسابقة، فيما احتفظ الاتحاد رغم الخسارة من الهلال بالمركز الثالث برصيد ٣٧ نقطة.

وعلى نفس الصالة، فاز الأهلي على نظيره الوحدة ١٠٥-٨٥ ليتقدم إلى المركز السابع برصيد ٣٠ نقطة، بينما الوحدة في المركز السادس برصيد ٣١ نقطة، وشهدت المباراة مشاركة النجم مرزوق المولد بعد فترة انتهاء إيقافه مع فريقه الأهلي، وقدم مستوى مميزاً، وساهم في فوز فريقه.

وعزز النصر حظوظه في المنافسة على تحقيق بطولة الدوري، إذ فاز على نظيره الأنصار ٧٣-٦٦ في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ويحتل المركز الثاني برصيد ٤٠ نقطة، بينما الأنصار في المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة. وفي الأحساء، فاز الفتح على ضيفه أحد ٨٣-٧٧، ويحتل الفتح المركز الخامس برصيد ٣٤ نقطة، بينما أحد في المركز الرابع برصيد ٣٦ نقطة.

وفي تبوك، فاز ضباء على ضيفه السلام ٨٤-٧٦، ويحتل ضباء المركز العاشر برصيد ٢٥ نقطة، بينما السلام في المركز التاسع برصيد ٢٩ نقطة.

وحقق أبها أول فوز له في الدوري على حساب ضيفه النهضة ٨٢-٧٣، ويحتل أبها المركز الثاني عشر برصيد ٢٢ نقطة، بينما النهضة في المركز الحادي عشر برصيد ٢٣ نقطة، وتأكد بذلك هبوط الفريقين لدوري الدرجة الأولى بعد فوز ضباء على السلام وخسارة النهضة من أبها.