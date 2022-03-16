ارتفاع شركات التمويل الجماعي إلى 80 شركة.. قفزت 700 % في 4 سنوات

وخلال افتتاح المركز، كشف محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن عدد شركات التقنية المالية ارتفع من 10 شركات في 2018 إلى 80 شركة حاليا، ما ساهم في ضخ تمويلات مالية بلغت قيمتها نحو 200 مليار ريال، من خلال التمويل الجماعي، ونشاط الدفع الآجل.
وبين أن عدد شركات التقنية المالية في قطاع التأمين وصل إلى 7 شركات، فيما بلغ عدد وثائق التأمين المكتتب بها من خلال هذه الشركات 10 ملايين وثيقة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال، وأشار إلى ارتفاع نسبة مشاركة شركات التقنية المالية في قطاع المدفوعات من إجمالي عدد العمليات في أنظمة المدفوعات الوطنية إلى 5% بنهاية يناير 2022، مقارنةً بـ 2.5% في العام الماضي.
وبيّن أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم استثمارات رأس المال الجريء، بقيمة تراكمية بلغت نحو 2.02 مليار ريال، وذلك من خلال أكثر من 45 صفقة استثمارية، مما يدل على زيادة الثقة في القطاع الناشئ.
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