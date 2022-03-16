تقرير: السعودية تدرس بيع النفط إلى الصين بـ«اليوان»

وبين التقرير أن المحادثات مع الصين بشأن بيع عقود النفط المسعرة باليوان توقفت منذ سنوات، ولكنها تسارعت هذا العام.
وتشتري الصين أكثر من 25% من النفط الذي تصدره السعودية. وإذا تم تسعيرها باليوان، فإن هذه المبيعات ستعزز مكانة العملة الصينية، ومنذ أيام دخلت «أرامكو السعودية» أكبر منتج للنفط في العالم في شراكة استثمارية لتطوير منشأة تضم مصفاة رئيسة ومجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.
وستعمل شركة «أرامكو هواجين للبتروكيماويات»، وهي مشروع مشترك بين عملاقة النفط السعودية، و«مجموعة شمال هواجين للصناعات الكيماوية»، وشركة «بانجين»، التي تم تأسيسها في ديسمبر 2019، على تطوير مجمع تحويل السوائل إلى كيماويات.
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