وتصدرت قضايا المنازعات بين أفراد أو شركات القضايا التي تلقتها الجمعية طبقًا للتصنيف والفرع المستلم للقضية، إذ استحوذت وحدها على 82 قضية، وتلقى فرع الدمام 40 قضية منها، و28 بمحافظة جدة، بينما سجل فرع الرياض 10 قضايا، والقصيم 4، ومكة المكرمة قضيتين، فيما جاءت منطقة الجوف الأقل بقضية واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | المنازعات تشغل حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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