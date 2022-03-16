عاجل | المنازعات تشغل حقوق الإنسان

سجلت جمعية حقوق الإنسان خلال 2020، نحو 185 قضية تنوعت بين المنازعات بين الأفراد أو الشركات، والاعتراض على قرارات، وتقديم استشارات قانونية، وتعويضات، وأخطاء طبية.

وتصدرت قضايا المنازعات بين أفراد أو شركات القضايا التي تلقتها الجمعية طبقًا للتصنيف والفرع المستلم للقضية، إذ استحوذت وحدها على 82 قضية، وتلقى فرع الدمام 40 قضية منها، و28 بمحافظة جدة، بينما سجل فرع الرياض 10 قضايا، والقصيم 4، ومكة المكرمة قضيتين، فيما جاءت منطقة الجوف الأقل بقضية واحدة.