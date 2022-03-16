شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الملك سلمان تطلق أولى فعاليات «اكتشف حرة الحرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس الثلاثاء أولى فعاليات "اكتشف حرة الحرة" التي تنظمها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية "، ضمن موسم ربيع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة حرة الحرة بمنطقة الحدود الشمالية وتستمر لمدة 15 يومًا.

وتحتوي على عدد من الفعاليات المصاحبة مثل: أنشطة الحرف التقليدية والأهازيج الشعبية والألعاب القديمة، وركن مخصص بالأسر المنتجة يحتوي مقهى ووجبات سريعة وأكلات شعبية، والحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور مثل عزف الربابة، وفعاليات خاصة بالأطفال مثل ركن الطفل، وفعاليات مخصصة لجميع الأعمار مثل ركن السينما وركن الرسم الكاريكاتيري .

وتعتبر المحمية الأكبر في المملكة من المحميات الملكية الست من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها 130,700 كم، ورابع أكبر محمية برية في العالم، يقع ضمن حدودها ثلاث محميات سابقة، وهي الخنفة والطبيق وحرة الحرة والمناطق المجاورة لها.

وتتميز المحمية بطبيعتها البكر، وهوائها النقي، والتنوع الجغرافي والتراثي، والآثار النادرة التي يعود بعضها 8000 سنة قبل الميلاد .

وتقع محمية حرة الحرة تحديداً شمال المملكة العربية السعودية مع حدود المملكة الأردنية الهاشمية، شرق وادي السرحان ، و تضم المحمية عدداً من الحيوانات مثل الظبي الريم والذئب العربي والثعلب الأحمر والثعلب الرملي والأرنب البري ، إضافة إلى نباتات الطرفا والأثل والإرطى والعوسج، والشجيرات والأعشاب الحولية، وطيور الحبارى والكروان ، وأنواع أخرى من الطيور المقيمة والمهاجرة وتشتهر بالفوهات البركانية، مثل مكمن مشاور التي لها تكوين جغرافي ساحر بدهشة انحناءات فوهة بركانية شديدة الانحدار ، وتعد من أكبر الفوهات البركانية في المملكة.