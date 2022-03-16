أمريكا: سنواصل ملاحقة المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة، ستواصل ملاحقة المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا ومن يساعدونهم في بيلاروسيا.

جاء ذلك في مباحثات جمعته بـ وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، تطرقا فيها إلى الاحتياجات الأمنية لـ العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية، أن بلاده لم تتلق أي مؤشر من الروس بأنهم مهتمون حقا بخفض التصعيد ووضع حد لهذا الصراع.

وشدد الوزير الأمريكي، على أن الولايات المتحدة، لن تفرض عقوبات على الشق الروسي في المشاريع النووية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدًا على أن بلاده لن تسمح لروسيا استخدام الاتفاق النووي للتهرب من العقوبات التي فرضت عليها جراء حرب أوكرانيا.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أنه اتفق مع “بلينكن” على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا، وكذلك الحاجة إلى تصعيد الضغط الاقتصادي على روسيا.

وكان البيت الأبيض، أكد في تصريحات اليوم، أن المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة للأوكرانيين هي سبب تمكنهم من التصدي للهجمات الروسية.

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وأوضح البيت الأبيض، أن حظر الطيران في أجواء أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب مع روسيا وهي قوة نووية.