العصفور: البحرين تشهد «الاعتدال الربيعي» الأحد المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد الباحث الفلكي محمد رضا العصفور أن مملكة البحرين تشهد بمشيئة الله تعالى ظاهرة الاعتدال الربيعي وحلول فصل الربيع فلكيًا يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 في تمام الساعة 06:33 مساءً. وأضاف العصفور أن فصل الربيع في النصف الشمالي للكرة الأرضية يعتبر ثاني أطول فصول السنة ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة 40 دقيقة ويتزامن مع حلول فصل الخريف في النصف الجنوبي منها.
وبيّن العصفور أنه في يوم الاعتدالين الربيعي والخريفي يمكن تحديد الاتجاهات بشكل دقيق بالاعتماد على موقع شروق الشمس وغروبها، حيث تشرق من نقطة الشرق الحقيقية وتغرب من نقطة الغرب الحقيقية وتكون أشعتها عمودية تمامًا على خط الاستواء، كما يتساوى فيه الليل والنهار بشكل نسبي، وبعد ذلك يبدأ النهار تدريجيًا بالازدياد على حساب الليل في النصف الشمالي، بينما يبدأ الليل بالزيادة على حساب النهار في النصف الجنوبي للكرة الأرضية ويستمر ذلك حتى 21 يونيو 2022. وبحسب الموقع الجغرافي لمملكة البحرين تتساوى ساعات الليل والنهار بواقع 12 ساعة لكل منهما اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022، حيث تشرق الشمس في الساعة 05:46 صباحًا وتغرب في 05:46 مساءً.
وأرجع العصفور السبب في حدوث الفصول الأربعة إلى ميلان محور الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس في مدار بيضاوي خلال السنة مما يجعل اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض بين شهر وآخر.
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