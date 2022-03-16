«الصحة»: تسجيل 1194 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 6679 يوم أمس 15 مارس 2022، أظهرت تسجيل 1194 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1731 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 526515.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 12009 حالة، منها 25 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و8 حالة في العناية المركزة وحالة وفاة واحدة.