ألمانيا: لا نريد مواجهة عسكرية مع روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتبنى وجهة النظر القائلة بعدم فرض حظر طيران فوق أوكرانيا.

وبحسب روسيا اليوم، أكد المستشار الألماني، أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيعني إمكانية حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين حلف “الناتو” وروسيا.

وأوضح أن جميع حلفاء ألمانيا، لا يريدون الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا، داعيا إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية.

وتابع المستشار الألماني، في تصريحاته : “نتبنى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرين ذات الرأي القائل بأنه لا ينبغي حدوث مواجهة عسكرية بين الناتو وروسيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرغ، إنه تم تدريب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية غالبيتهم تقود العملية العسكرية الآن.

وأوضح أن مسؤولية الناتو هي حماية حدود أعضاء الحلف والتأكد من استبعاد أي خطر بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

أخبار قد تهمك

وأشار إلى أنه من المفترض أن تلحق الصين بباقي دول العالم في التنديد بالاعتداء السافر على أوكرانيا، مؤكدًا أنه لدى الصين التزام دولي بالتنديد بالاعتداء الروسي على أوكرانيا، متابعًا: “ندعوها للتنديد به بكل وضوح”.

وشدد على أن أي دعم عسكري من الصين إلى موسكو سيزيد المعاناة القائمة حاليا.