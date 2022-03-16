مقتل صحفية أخرى تابعة لفوكس نيوز في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
قتلت صحفية أخرى تعمل لصالح شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.
وقالت القناة أمس الثلاثاء أن الصحفية أولكسندرا كوفاشينوفا قتلت في هورينكا مع زميلها المصور بيير زاكريفسكي.
ووفقا للتقرير، فإن مركبة الفريق تعرضت لإطلاق نار.وأصيب المراسل بنجامين هول. كوفاشينوفا كانت تدعم فريق فوكس نيوز في تغطيتها في أوكرانيا.
وقالت الشبكة” أنها كانت موهوبة بشكل لا يصدق وقضت أسابيع تعمل بشكل مستمر مع فريقنا هناك، وكانت تعمل على مدار الساعة للتأكد من أن العالم على علم بما يحدث في بلادها”.
كانت فوكس نيوز قد أكدت في وقت سابق مقتل مصورها الصحفي بيير زاكريفسكي، 55 عاما، يوم الاثنين.
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ولم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل بشأن الحالة الصحية لهول.
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