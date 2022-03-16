محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مريم الأنصاري ترد على المتنمرين عليها بعد ظهورها بدون فلتر!

ردَّت مشهورة “سناب شات”، مريم الأنصاري، على حملات التنمر ضدها، بعد أن ظهرت في أحد الفيديوهات بدون فلتر، ووصفت المتنمرين بـ”الأطفال”.

وطالبت “الأنصاري” في فيديو على حسابها بـ”سناب شات” بعدم الإساءة لخلق الله، مضيفة: “أي وحدة مو عاجبها وجهي.. تجي تشوفني على الطبيعة.. حبيبتي لا تجي تشوفيني عن طريق التصوير”.

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وتابعت: “هذا اللي ما أدري وش يبي واللي مصورتني بجوال نوكيا، لا تجين تقولين لي واي طلعتي شكلك.. وع يا قبحك.. عيب عيب إحنا ما تربينا على أنه نروح للشخص ونقول له أنت قبيح”.