بالخطوات.. تعرف على طريقة إسقاط المركبات التالفة والمهملة من سجلات المرور “بدون رسوم”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دعت إدارة المرور للاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات، والتي بدأت من تاريخ 1 مارس 2022م ولمدة عام.

وكشفت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الضوء على خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات في الإدارة العامة للمرور، وهي عبارة عن:

1 ـ تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغي تسجيلها، أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك.

2 ـ تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور.

يذكر أن الإدارة العامة لـ المرور جددت دعوتها في وقت سابق لملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم والاستفادة من المدة التصحيحية لمدة عام.

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وتبدأ المدة التصحيحية من الثلاثاء 28 رجب 1443هـ، الموافق 1 مارس 2022، على أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.