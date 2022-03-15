“الأرصاد” يحذر سكان مكة: رياح نشطة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج على هذه المحافظات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات جدة وبحرة ورابغ ومركزي الشعيبة وثول والأجزاء الساحلية، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

وبّين المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثالثة من صباح غد الأربعاء.