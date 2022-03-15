اخبار الخليج – نائب مدير عام المباحث يشارك في اجتماع الدورة 65 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس العقيد رائد علي المعيلي نائب مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة 65 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والتي انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا.

كما شارك نائب مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في اجتماع مدراء مكافحة المخدرات والذي عقد بمقر البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة النمساوية فيينا، ويأتي الإجتماع الأخير لتوحيد رؤى وجهود دول المجلس خلال المشاركة في إجتماعات لجنة المخدرات الدولية.

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