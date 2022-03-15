وقد نقل سعادة السفير عبد الله ربيعة سعيد ربيعة إلى فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة دوام التقدم والنماء والازدهار، مؤكدًا سعادته في الوقت ذاته سعيه المتواصل للعمل على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، كلف فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان سعادة السفير بنقل تحياته وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، متمنيًا فخامته لمملكة البحرين مزيدًا من التطور والتقدم والرخاء، ولسعادة السفير التوفيق والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية المُناطة إليه، مؤكدًا فخامته لسعادة السفير بأنه على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لإنجاح مُهمته الدبلوماسية في جمهورية السودان الشقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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