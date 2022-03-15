اخبار الخليج – المسقطي: أمر سمو ولي العهد بمضاعفة الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يضمن الحياة الكريمة للمواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السيّد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمضاعفة قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها ما يقارب 17 ألف أسرة بحرينية ممن تصرف لها مستحقات الضمان الاجتماعي، ومضاعفة قيمة مخصص الإعاقة والذي يستفيد منه ما يقارب 13 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتخصيص ميزانية لتنفيذ الأمرين الكريمين لسموه بمبلغ يتجاوز 6 ملايين دينار بحريني، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى بالغ الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاهتمامهما البالغ ودعمهما الدائم للمواطنين، منوهاً بالبرامج الحكومية المختلفة لتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين، مبيناً دعم السلطة التشريعية لهذه المساعي.

وأضاف المسقطي، أنّ هذا الأمر الكريم، من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والذي يتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، ليس بجديد على سموه والذي يحرص باستمرار على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وخاصة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وذلك في ظل متابعة سموه المباشرة والمستمرة لظروفهم المعيشية، وسعيه الدائم لضمان الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاهم في كافة المناسبات.

واكّد السيّد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أن مضاعفة الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة، يصبّ في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم، عبر تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل، نظراً لما يشكّله رفع مستوى معيشة المواطن من أولوية؛ بوصفه المحور الرئيس لجميع خطط وبرامج التنمية بمختلف أبعادها.