الانضباط: إيقاف حامد البلوي 4 مباريات وتغريمه 75 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة اليوم الثلاثاء عن إيقاف حامد البلوي (4) أربع مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وتغريمه 75 ألف ريال لقيامه بالإساءة إلى حكم مباراة فريقه أمام الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارته، ولجانه القضائية وإخلاله بواجب السرية.
كما أعلنت لجنة الانضباط عن إلزام نادي الشباب بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب لقيام جمهور نادي الشباب برمي (1) علبة مياه تجاه حكم مباراة الاتحاد أثناء دخوله ممر اللاعبين والحكام وسقطت على مضمار الملعب ولم تصب أحداً.
وأعلنت لجنة الانضباط عن تغريم لاعب نادي الاتحاد عبدالرحمن العبود 20 ألف ريال لدخول غرفة الملابس بعد مباراة فريقه أمام الهلال رغم عدم تسجيل اسمه في الكشوفات.
وألزمت لجنة الانضباط اميليانو دياز مساعد مدرب الهلال رامون دياز بدفع 20 ألف ريال لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب في مباراة الرائد.
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