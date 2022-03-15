شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب «90» كلجم حشيش مخدر بحوزة مواطن بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الثلاثاء 1443/8/12 هـ الموافق 2022/03/15 م واس

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جيزان 12 شعبان 1443 هـ الموافق 15 مارس 2022 م واس

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت محاولة تهريب (90) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(1) كيلو جرام من مادة القات المخدر مخفية داخل تجاويف مركبة والقبض على مهربها، وهو مواطن، تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل لجهة الاختصاص.