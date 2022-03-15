شكرا لقرائتكم خبر عن 13 جلسة.. مختصون يناقشون التحول الرقمي في التعليم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المساهمة في تغذية سوق العمل بالكوادر المتمكنة

- إنشاء بيئة تعليمية تحفز على الإبداع والتميز

تستكمل اليوم جلسات برنامج تحدي الواقع المعزز في التعليم، الذي تقيمه الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر منصة البلاك بورد، بواقع جلستين افتراضية، جاءت الأولى تحت عنوان :"الواقع المعزز (AR)"، للتعريف بالواقع المعزز والفرق بينه وبين الواقع الافتراضي، وأجهزة وتقنيات الواقع المعزز، وتطور استخدامات الواقع المعزز في العالم وأثره الاقتصادي، وتطبيقات الواقع المعزز في التعليم.

فيما يعرّف المتحدثون في الجلسة الثانية التي تحمل عنوان:"محرك يونيتي: تطبيق الواقع المعزز" يوفوريا، ويقدمون تدريب عملي على تطوير تطبيق باستخدام تقنية الواقع المعزز.

وتسعى الجامعة السعودية الإلكترونية من خلال هذه الجلسات إلى المساهمة في التحول الرقمي في التعليم، والقيام بدورها كجامعة رائدة في التعليم الإلكتروني، والعمل على إنشاء وتحسين البيئة الجامعية المحفزة على الإبداع والابتكار، وتطوير أساليب التعليم والتدريب، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.

وناقش نخبة من الخبراء والمختصين، على المستوى المحلي والدولي، في علوم الحوسبة المكانية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وتطوير تطبيقات محرك يونتي (Unity)، من خلال 13 جلسة افتراضية عبر منصة بلاك بورد، ضمن الفعاليات المصاحبة لبرنامج تحدي الواقع المعزز في التعليم، الذي أطلقته الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلةً بمركز الابتكار في التعليم الإلكتروني.

ويهدف البرنامج إلى الخروج بنتائج إيجابية تنعكس على دعم التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي في التعليم، ودعم المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة في العديد من التخصصات، خصوصًا في مجال التقنية والواقع الافتراضي والمعزز، والمساهمة في تغذية سوق العمل بالكوادر المتمكنة وإنشاء بيئة تعليمية تحفز على الإبداع والتميز، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م.

وتناولت الجلسات الافتراضية عدد من الموضوعات حول علوم الحوسبة المكانية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتطوير تطبيقات محرك يونتي، والتعرف على تجربة ريادي أعمال في الواقع المعزز.

وشارك فيها كلًا من أستاذ علوم ألعاب الكمبيوتر والواقع الافتراضي بجامعة أسسكس ببريطانيا الدكتور رامي حمادي، ومهندس البرمجيات بشركة Viewing Virtual البريطانية محمود الرفاعي، وأستاذ علوم الحاسب بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة أشواق الحرقان، وخبيرة محرك يونتي مطورة ألعاب وتطبيقات في الواقع المعزز والافتراضي الأستاذة بشاير الدوسري، إضافة إلى ريادي الأعمال ومؤسس شركة Engineering AR الإماراتية المهندس أكرم أمير.