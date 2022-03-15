شكرا لقرائتكم خبر 55 متخصصا يناقشون إجراءات التحقيق في مجال الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ورشة عمل بعنوان «الاعتبارات الضرورية لاتخاذ القرار للتحقيق في جرائم الإرهاب»، بمشاركة 55 باحثا ومتخصصا من الدول العربية والأوروبية والأمريكية بمقر الجامعة في الرياض.

وتأتي الورشة التي افتتح أعمالها نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق الريس ضمن جهود الجامعة الرامية لتنفيذ الخطط المرحلية لبنود الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تناقش الورشة المعوقات التي تواجه المسؤولين في مكافحة الإرهاب لاتخاذ القرارات المناسبة، والعوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات في مجال مكافحة الإرهاب، واستعراض نماذج حل المشكلات لإجراء التحقيقات في مجال الإرهاب وتوضيح خطواته.

ويشارك في أعمال الورشة خبراء من المؤسسات الأمنية والعدلية والجهات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب من الأردن، البحرين، المملكة العربية السعودية، السودان، الصومال، عمان، قطر، الكويت، ليبيا، وموريتانيا، إضافة إلى مشاركين من إسبانيا، والمكسيك.

نشاطات جامعة نايف العربية:

270 دورة تدريبية وحلقة علمية و22 ندوة

90 محاضرة عن مكافحة الإرهاب أكاديميا وبحثيا

19 دراسة علمية عن أساليب مكافحة الإرهاب

50 إصدارا علميا محكما استعرضت من خالها ظاهرة الإرهاب

ناقشت العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه

برنامج الدبلوم العالي لمكافحة الإرهاب.