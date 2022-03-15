55 متخصصا يناقشون إجراءات التحقيق في مجال الإرهاب

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وتأتي الورشة التي افتتح أعمالها نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق الريس ضمن جهود الجامعة الرامية لتنفيذ الخطط المرحلية لبنود الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تناقش الورشة المعوقات التي تواجه المسؤولين في مكافحة الإرهاب لاتخاذ القرارات المناسبة، والعوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات في مجال مكافحة الإرهاب، واستعراض نماذج حل المشكلات لإجراء التحقيقات في مجال الإرهاب وتوضيح خطواته.
ويشارك في أعمال الورشة خبراء من المؤسسات الأمنية والعدلية والجهات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب من الأردن، البحرين، المملكة العربية السعودية، السودان، الصومال، عمان، قطر، الكويت، ليبيا، وموريتانيا، إضافة إلى مشاركين من إسبانيا، والمكسيك.
نشاطات جامعة نايف العربية:
270 دورة تدريبية وحلقة علمية و22 ندوة
90 محاضرة عن مكافحة الإرهاب أكاديميا وبحثيا
19 دراسة علمية عن أساليب مكافحة الإرهاب
50 إصدارا علميا محكما استعرضت من خالها ظاهرة الإرهاب
ناقشت العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه
برنامج الدبلوم العالي لمكافحة الإرهاب.
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