شكرا لقرائتكم خبر «إحكام».. منصة الكترونية لإثبات تملك الأوقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد صدور الموافقة على تمديد استقبال طلبات تملك العقارات دعت الهيئة العامة للأوقاف كافة الواقفين والنظار إلى الاستفادة من المدة المتاحة والمسارعة بتقديم الوثائق الداعمة لتملك الأوقاف عبر منصة «إحكام» وفق الضوابط والقواعد المعدلة، مؤكدة أنه بخطوات الكترونية ميسرة أصبح بالإمكان إثبات تملك الأوقاف عبر المنصة.

و «إحكام» هي منصة الكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة لاستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، كما أنها المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها.

وتتضمن اختصاصاتها: النظر في طلبات التملك، وفي طلبات التعديل، وفي طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط، وكذلك النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين.

خطوات التقديم:







المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة.



تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.



دراسة الطلبات ويتم رفع التوصيات للجهات العليا في كل طلب تملك.



أهداف المنصة: