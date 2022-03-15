«إحكام».. منصة الكترونية لإثبات تملك الأوقاف

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و «إحكام» هي منصة الكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة لاستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، كما أنها المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها.
وتتضمن اختصاصاتها: النظر في طلبات التملك، وفي طلبات التعديل، وفي طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط، وكذلك النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين.
خطوات التقديم:
- المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة.
- تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.
- دراسة الطلبات ويتم رفع التوصيات للجهات العليا في كل طلب تملك.
أهداف المنصة:
- إنشاء حساب في المنصة.
- تعبئة النموذج مع إرفاق المستندات المطلوبة.
- رفع مخططات الرفع المساحي.
- متابعة حالة الطلب.
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