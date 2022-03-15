21 % من البالغين في المملكة مصابون بحساسية الطعام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدرت هيئة الغذاء والدواء انتشار حساسية الطعام في المملكة بـ21% للأشخاص البالغين. والحساسية رد فعل تحسسي للجهاز المناعي بشكل غير طبيعي فور تناول بعض الأطعمة، فيما تتراوح الأعراض بين خفيفة إلى شديدة. وكانت الهيئة أطلقت مبادرة الدليل التنظيمي لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام. وتختص المبادرة بتوفير قوائم طعام خالية من البيض والجلوتين والمكونات الأخرى المسببة للحساسية لتكون مناسبة وسهلة الوصول لمصابي حساسية الطعام عند تناول الطعام خارج المنزل. وتضمنت شروطا عدة للانضمام، منها أن تقوم المنشأة بالالتزام بالمتطلبات الواردة في الدليل التنظيمي، وأن تتقيد بالمدة المحددة لتقديم الطلب قبل أكتوبر 2022، وأن تقوم المنشأة بالتنسيق مع منصات الطلبات الالكترونية لعرض قوائم الطعام الخالية من مسببات الحساسية من خلالها، إلى جانب قيامها بتحمل مسؤولية خلو الطعام من مسببات الحساسية. حساسية الطعام عالميا: كل 3 دقائق يراجع شخص الطوارئ بسبب حساسية الطعام العلاج الوحيد: تجنب أي مكونات مسببة للحساسية أعراض الحساسية: صداع - غثيان - تقيؤ - عطاس - إغماء - صعوبة في التنفس- ألم في المعدة - طفح جلدي محفزات التحسس: الاستنشاق - الملامسة - التناول مكونات مسببة للحساسية: الحبوب - الأسماك - المكسرات - الحليب - الخردل - البيض - القفشريات - بذور السمسم - الرخويات - فول الصويا

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