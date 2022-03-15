«البراحة» تستعرض ما صنعته أيدي الحرفيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باسترجاع ذكريات الماضي الجميل، تواصل فعاليات ملتقى «البراحة 3» بمحافظة القطيف احتفاليتها وسط حضور أعداد كبيرة تجاوز عددهم 40 ألفا خلال 4 أيام؛ للاطلاع على الموروث القديم عبر فعاليات «الحرف اليدوية» التي تمثل تراث المحافظة.

وتمتاز الفعاليات التي تستمر إلى نهاية الإجازة الرسمية لطلاب المدارس، بجمعها بين الماضي والحاضر بتنوع أركانها الاجتماعية والتراثية والثقافية والترفيهية والاقتصادية التي تناسب كافة شرائح المجتمع، كما تشاهد السوق القديم بدكاكينه الطينية ومداخله المسقوفة بالخشب وسعف النخل.

واستعرضت «البراحة»، ما صنعته أيدي الحرفين من الماضي القديم من سف «خوصيات» سعف النخيل، وصانع «الفخار» بأشكاله المختلفة واستخداماته المتعددة، إلى جانب القطع المستخدمة كتحف وهدايا مثل المبخر والمزهرية التي تعلمها بالوراثة من الأجداد والأباء، و»النجار» الذي يقوم بصناعة الأبواب القديمة، حيث استوقفت هذه المهن الكثير من الزوار الذين أقبلوا على شرائها واقتنائها.