دعم جودة الحياة بـ«ساحة جوار» في الخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم جودة الحياة، دشنت أمانة المنطقة الشرقية أمس «ساحة جوار» في محافظة الخبر، التي تزيد مساحتها عن 6500 م2، وتتميز بتصميمها المعاصر والمساحات المفتوحة، وتزينها بأشجار الزيتون، والمسطحات الخضراء، وكراسي الجلوس، والإضاءات الأرضية، مما يجعلها ساحة تفاعلية لمختلف الأنشطة، لقربها من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية.

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