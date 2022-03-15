إلغاء التباعد في الفصول الدراسية وعودة الطابور الصباحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت وزارة التعليم بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد أخيرا، من هيئة الصحة العامة «وقاية» للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 سنة، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني. كما وجهت الوزارة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالبدء في تطبيق التحديثات على الدليلين، بما يتضمناه من الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريا وبشكل كامل للطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية، وإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي. القرارات الجديدة للتعليم:





استئناف الدراسة حضوريا بشكل كامل ابتداء من بداية الفصل الدراسي الثالث الأحد المقبل 20 مارس الجاري



الدراسة خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام



القرار يشمل معاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر



استمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عاما.



استمرار الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات



استثمار المحتوى التعليمي في منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية



استمرار العمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة في المرحلة الابتدائية وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث



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