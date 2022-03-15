برامج ترفيهية داخل محمية دومة الجندل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مهرجان ربيع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول الذي دشنته هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في مدينة المعارض بدومة الجندل في منطقة الجوف فعاليته بعد مضي خمسة أيام استقبل خلالها آلاف الزوار. وقدم المهرجان لزواره نماذج ترفيهية للتعريف بالمحمية وأهدافها من خلال إشراك أهالي المنطقة، كما عرف بأهم المواقع السياحية والترفيهية للمحمية ومقوماتها والجهود المبذولة لإعادة التوازن الطبيعي لها من خلال العديد من الفعاليات والبرامج النوعية.



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