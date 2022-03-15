105 جهات تشارك في معرض الزهور بالجبيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة الملكية بالجبيل اليوم فعاليات معرض الزهور الذي يستمر 14 يوما، بمشاركة أكثر من 105 جهات متنوعة، على الواجهة البحرية في مدينة الجبيل الصناعية.

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