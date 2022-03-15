«التحول الوطني».. قفزات كبرى في قطاعي التجارة والاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفـزات كبرى في قطاعـي التجارة والاسـتثمار حققها برنامج «التحول الوطني»، أحد برامج تحقيق رؤيـة

2030

عبـر تقريره السـنوي لعام

2021

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الـذي احتوى على أبرز الإنجـازات التي تحققت من

خلال مبادرات البرنامج فـي مختلف القطاعات.

وركز القسـم السادس من التقرير على مساهمة البرنامج في تمكين القطاع الخاص، من خلال عدد من الأهداف الاسـتراتيجية التي تعمل على تنفيذها منظومـة من الجهـات ذات العلاقة، والتي أسـهمت في تحقيق هـذه الإنجازات الواردة في التقرير التي

من شـأنها أن تضع اقتصاد المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا فـي العالم بحلول عام 2030 .

المركز الوطني للتنافسية







إجراء 750 إصلاحا اقتصاديا وإسنادها للجهات الحكومية المعنية سعيا لتنمية القطاع الخاص في المملكة.



ترجمة 860 وثيقة نظامية إلى اللغة الإنجليزية.



المركز السعودي للأعمال





تسجيل 100 ألف زيارة لفروعه حول المملكة.



تيسير بدء وممارسة العمل التجاري في المملكة للمستثمرين ورواد الأعمال من المواطنين والخليجيين والأجانب.



تقديم متكامل لخدمات الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال في مكان واحد.



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس:





ارتفاع نسبة المنتجات الاستهلاكية المطابقة للمواصفات في المملكة لتصل إلى 81.50%.



ضمان جودة المنتجات في السوق السعودية ومطابقتها للمعايير المعتمدة.



المنشآت الصغيرة والمتوسطة:





سجلت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نموا بنسبة تفوق 48%.



بنهاية 2021 أكثر من 663 ألف منشأة.



تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».



إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



مكافحة التستر التجاري.



الهيئة السعودية للملكية الفكرية:





تحسين إنفاذ حماية الملكية الفكرية وزيادة كفاءة وجودة الخدمات.



رئاستها لمؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية »الويبو«.



4 لجان في المنظمة العالمية للملكية الفكرية تضمنت:



جمعية اتحاد بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.



جمعية اتحاد »لوكارنو« الذي يعد تصنيفا للتصاميم الصناعية.



جمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس).



جمعية معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.



تعزيز مكانة المملكة الاستثمارية:





إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لإبراز وتعزيز إمكانات المملكة الاستثمارية.



من شأنها أن تضع اقتصاد المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030.



تسجيل تصاعد مستمر في الاستثمارات الأجنبية في المملكة.



بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية 4,439 ترخيصا في 2021.



سجلت التراخيص الاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار زيادةً بنسبة تفوق 250% مقارنة بعام 2020.



دعم الأسر المنتجة:

ارتفاع حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية ليصل إلى 10.7 مليارات ريال سعودي.

بلغ عدد المستفيدين من خدمات بنك التنمية الاجتماعية في قطاع الأسر المنتجة أكثر من 83,667 مستفيدا بنهاية 2021.