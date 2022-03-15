تغريدة لـ”وزير الشؤون البلدية والقروية” ماجد الحقيل” “ارفع جوالك.. صور وأرسل”تثير تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل

محمد بن مسعود - الدمام - حث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، المواطنين على رصد الظواهر السلبية التي يشاهدوها في الأماكن العامة والطرق والأحياء.

وكتب الحقيل في تغريدة له عبر تويتر: “تلقينا خلال 180 يومًا فقط، بفضل وعيكم ومشاركتكم في تحسين المشهد الحضري في مدننا، بلاغات عولج أكثر من 42٪ منها خلال 24 ساعة”.

وتابع الوزير: “ارتفع عدد تحميل تطبيق بلدي، ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون منذ انطلاق حملة صور وأرسل”.

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وأشار الحقيل، إلى أن حملة صور وأرسل تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وقد حققت تفاعلا كبيرًا، وإسهامًا مجتمعيًا مؤثرًا.

واختتم وزير الشؤون البلدية: “دوركم مهم في تحسين مشهد مدننا عبر تحميل التطبيق والمشاركة في الحملة، ارفع جوالك.. صور وأرسل”