اخبار الخليج – جلالة الملك يعرب عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تحقق من إنجاز إسكاني

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وخلال اللقاء، اطلع صاحب الجلالة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الإنجاز الكبير باستكمال تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الكريمة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، حيث أعرب جلالته عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تحقق من إنجاز إسكاني بالانتهاء من توفير 40 ألف وحدة سكنية ، مشيداً رعاه الله بجهود سموه الكبيرة والمتواصلة لتحقيق المزيد من التقدم والنماء من خلال المبادرات والمشاريع التنموية الطموحة وبخاصة الإسكانية منها والهادفة لتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

مقدراً جلالته جهود وزير الإسكان والقائمين على الوزارة وكافة الجهات الحكومية المعنية في إعداد وتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية وتقديم مبادرات وحلول متعددة بالتعاون في إطار الشراكة مع القطاع الخاص من أجل خدمةً المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وأكد جلالة الملك المفدى الحرص المستمر على توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين و بما يلبي طموحاتهم في حياة كريمة وعزيزة وفي مقدمتها توفير السكن المناسب، مؤكداً جلالته كذلك أن راحة المواطن هو هدفنا الأول الذي نحرص على تحقيقه دائماً إنطلاقاً من أن المواطن البحريني هو الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في هذا الوطن المعطاء.

هذا وقد، تسلم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هدية تذكارية بمناسبة الانتهاء من تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية.