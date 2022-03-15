اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس اساقفة الكنيسة الإنجليكانية في ابرشية قبرص والخليج

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافرية القس مايكل لويس قداسة رئيس اساقفة الكنيسة الإنجليكانية في ابرشية قبرص والخليج التابعة لاقليم الكنيسة الأسقفية للقدس وسائر الشرق الأوسط بمناسبة زيارته للمملكة.

وخلال اللقاء، رحب جلالة الملك المفدى بالقس مايكل لويس، وأشاد بجهوده الطيبة في تعزيز قيم الخير والمحبة والتسامح.

وأكد جلالته أن مملكة البحرين تعتز بتاريخها العريق في التآخي والتعايش الإنساني والتسامح بين جميع الأديان والمذاهب والتي تعيش كأسرة واحدة متحابة مترابطة بفضل وعي شعبها وتمسكه بالمبادئ الإنسانية النبيلة واحترامه لأهل الديانات الأخرى انطلاقاً من تحضره وتواصله مع الجميع ، مؤكداً جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على السلام والمحبة مع الجميع والاحترام المتبادل وان البحرين ترحب دائماً بالجميع على أرضها الطيبة منذ قرون طويله .

ونوه صاحب الجلالة بجهود البحرين ومبادراتها العالمية الرائدة التي تسهم في ترسيخ وتعزيز ثقافة التقارب والعيش المشترك والحوار بين الأديان لما فيه خير شعوب البشرية قاطبة ، منوهاً حفظه الله بالدور الإنساني النبيل الذي يضطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجهوده المتواصلة وانجازاته المتعددة في هذا الخصوص.

واستعرض جلالته مع القس مايكل لويس عدداً من القضايا التي تسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح الديني بين أتباع الأديان السماوية والتزام نهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو.

ومن جانبه، أعرب القس مايكل لويس عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على افتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة في مملكة البحرين مؤخراً والتي تعكس رعاية جلالته ودعمه للتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب وضمان الحريات الدينية لكافة المذاهب والطوائف في مملكة البحرين ونشر قيم الأخوة الإنسانية والتعايش والتسامح بين الشعوب.