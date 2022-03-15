اخبار الخليج – بيان مجلس النواب بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان

محمد بن مسعود - الدمام - يتشرف مجلس النواب بأن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان.

ويشيد مجلس النواب بالرؤى الحكيمة والمبادرات الرائدة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت في ترسيخ حقوق الانسان، لتصبح مملكة البحرين دولة عصرية متقدمة، يعيش بها الجميع بكرامة إنسانية، وتصان بها الحقوق والحريات بمختلف أنواعها، ومؤكداً المجلس أن مملكة البحرين باتت تمتلك سجلاً مشرفا في صيانة واحترام وترسيخ حقوق الانسان، وتمضي قدما بخطوات ثابته وراسخة، لتطوير وتدعيم آليات رعاية حقوق الانسان.

ويتوجه المجلس بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على الجهود الوطنية في دعم وتطوير المنظومة الحقوقية البحرينية، في ظل المسيرة التنمية الشاملة للعاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وما أكد عليه دستور مملكة البحرين، وميثاق العمل الوطني، في دولة المؤسسات والقانون.

ويعرب المجلس عن فخره واعتزازه بما يتميز به المجتمع البحريني بجميع مكوناته، وعبر تاريخ مملكة البحرين العريق، من قيم أصيلة في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والإنساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، مما جعل مملكة البحرين نموذجاً عالمياً لقصة نجاح في التعايش والتسامح والاعتدال، وفي صون وحماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان للجميع بدون استثناء. ومؤكداً المجلس أهمية تكامل الجهود الرسمية والبرلمانية والمجتمعية في دعم ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.