ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

محمد بن مسعود - الدمام - 08-12-1443 08:27

صدى تبوك – سارة التميمي

ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء مع صدور بيانات اقتصادية، وقبل انطلاق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وفي ظل متابعة آخر مستجدات غزو أوكرانيا.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 0.8% في فبراير على أساس شهري وهي وتيرة أقل من المسجلة في يناير وتوقعات المحللين عند 1.2% و0.9% على الترتيب.

فيما واصلت أسعار النفط تراجعها، إذ تُدووِل الخام عند مستويات أدنى من 100 دولار للبرميل في ظل متابعة المحادثات الراهنة بين موسكو وكييف.

وينطلق اليوم اجتماع السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات برفع معدل الفائدة في ظل تسجيل التضخم أعلى مستوى في 40 عامًا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.78% (+255 نقطة) إلى 33201 نقاط، بحلول الساعة 04:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد “S&P 500” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.82% (+ 34 نقطة) عند 4207 نقاط، فيما زاد “ناسداك” 0.87% (+ 108 نقاط) إلى 12690 نقطة.