شرطة الرياض تطيح بـ3 مقيمين أثناء سرقتهم قواطع من محطة لتوليد الكهرباء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على “3” مقيمين من الجنسية البنجلاديشية أثناء سرقتهم قواطع من إحدى محطات توليد الكهرباء، والقبض على “5” آخرين من الجنسية نفسها؛ لمشاركتهم في ارتكاب حوادث سرقة في مواقع مختلفة.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.