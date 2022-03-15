بانخفاض 10% عن الأسبوع السابق.. سكان المملكة أنفقوا 10.8 مليار ريال عبر نقاط البيع فماذا اشتروا بها؟

محمد بن مسعود - الدمام - 08-12-1443 08:24

صدى تبوك – متابعة

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (6 -12 مارس)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات عبر نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 10.8 مليار ريال عبر 135.3 مليون عملية، حيث انخفضت قيمة العمليات 10.1% مقارنة بالأسبوع السابق له، وأنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.57 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي بـ 1.54 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون 1.1 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و719.9 مليون ريال على الصحة، و854.1 مليون ريال على الملابس والأحذية، و722.72 مليون ريال على محطات الوقود، و703.8 مليون ريال على النقل، و429.6 مليون ريال على مواد البناء والتشييد.

كما أنفقوا 360.8 مليون ريال على الأثاث، و298 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و288.1 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و256.4 مليون ريال على الفنادق، 201.4 مليون ريال على المجوهرات، 141.1 مليون ريال على التعليم، و95.3 مليون ريال على الاتصالات.