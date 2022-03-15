فرع وزارة التجارة بالباحة ينظم اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022

محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن : قرار هو الأول من نوعه بشأن أسعار الصرف .. البنك المركزي في العاصمة يصدر قرار مفاجئ وغير مسبوق لجميع المواطنين دون استثناء وهذا ما سيحدث بعد ساعات

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